NVWA ynspekteur delslein troch eigener slachterij Drachten

Neffens de plysje rûn de saak út de hân by de keuring fan in ko. De eigener fan it slachthûs krige wurden mei de froulike diere-arts, hjirby soe er de dokter slein hawwe. It slachtoffer is ferwûne rekke oan de holle.

Om't it om in amtner yn funksje giet, nimt de plysje de saak heech op, en is de fertochte meinaam nei it buro.

De NVWA lit witte dat Abattoir Drachten foarearst net slachtsje mei. It bedriuw is stillein oant der in petear west hat tusken de NVWA en it bedriuw. It is net dúdlik wannear't dit petear krekt barre sil.