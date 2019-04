FIDEO: Fan 38 oant 86, de lintsjerein yn byld

Melle Lourens van der Heide (38) út Harns is de jongste persoan dy't de keninklike eare krige. Hy sit al sûnt 1999 yn ferskate funksjes by in scoutinggroep. Under syn lieding hat de scoutingôfdieling foar beheinde minsken wer nij ljocht sjoen. Ek is hy belutsen by it oprjochtsjen fan in WhatsApp-groep foar feiligens yn de wyk.