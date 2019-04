Grinzer oanholden foar smiten mei fjoerwurk nei supporters SC Hearrenfean

Nei in analyze fan fideobylden en troch tsjûgeferklearringen kaam de plysje op it spoar fan de Grinzer. It Iepenbier Ministearje moat beslute oft de man strafrjochtlik ferfolge wurdt.

It fjoerwurkynsidint soarge derfoar dat de derby hast staakt waard. Skiedsrjochter Bas Nijhuis liet omroppe dat er it duel stillizze soe, as it noch in kear barde.

Gjin frij ferfier mear

Boargemaster Tjeerd van der Zwan fan Hearrenfean hat yntusken besletten dat supporters fan FC Grins tenei net mear mei eigen ferfier nei de derby reizgje meie.

FC Grins sjocht noch nei maatregels om sokke ynsidinten yn de takomst foar te kommen.