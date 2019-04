FNP-foarsitter Van Mourik leit syn funksje del

De groei dy't Van Mourik woe, hat der net west en dan moatte je wurd hâlde, seit de politikus.

It haadbestjoer fan de FNP siket no in nije foarsitter. Oant dy fûn is, nimt vice-foarsitter Cees Nieboer it foarsitterskip waar. Van Mourik nimt yn maaie ôfskied, op de algemiene ledegearkomste fan de FNP.