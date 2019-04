Ljouwert pakt tradisjoneel wer út op Keningsdei mei de grutste frijmerk fan Fryslân en in soad muzyk op ferskate lokaasjes yn de stêd. En as je op de frijmerk je hannel ferkeapje wolle, is it fansels saak om je sa gau as mooglik in plakje ta te eigenjen. De hanthaveners fan de gemeente Ljouwert binne dêr lykwols net altyd bliid mei.