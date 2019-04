"Minsken ferstjerre ûnnedich fanwegen lytsere striel by AED-oprop"

It ûnnedich ferstjerren soe neffens de wurkgroep komme trochdat der minder helpferlieners oproppen wurde as earst. Waarden helpferlieners earst yn in striel fan 1.500 meter oproppen, no is dat noch mar de helte: in striel fan 750 meter. Yn 'e stêd foldocht dy ôfstân wol, mar yn it bûtengebiet net, seit de wurkgroep.

Mar in pear minsken helpe

"It is in enoarme frustraasje", sizze de fjouwer froulju fan Hart voor Jubbega/Hoornsterzwaag. Ien fan har leit dúdlik út hoe grut it ferskil is mei it plattelân. "Myn oprit is allinne al 200 meter lang. As der dan in striel fan 750 meter is, berik ik mar fiif huzen. Dat binne mar in pear minsken dy't ik helpe kin."

Hartslagnu is it lanlike koördinaasjeplatfoarm foar boargerhelpferlieners. It is oant no ta net slagge om kontakt mei harren te lizzen.