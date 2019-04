Lintsjesrein: Wa hat yn dyn gemeente in lintsje krigen?

Ljouwert

Lid yn de oarder fan Oranje-Nassau:

- Johannes Groenewoud (81) út Stiens

Johannes Groenewoud hat fanwegen syn kennis fan finânsjes by protte ynstânsjes en organisaasjes fan grutte stipe west. Sa hat hy aktyf west by de Protestantse Gemeente Stiens, wie hy finansjeel adviseur fan de boukommisje fan de basisskoalle yn Stiens en is hy ponghâlder by de folkstúnferiening fan Stiens.

- Willem Warning (71) út Ljouwert

Willem Warning is is al sa'n 40 jier as frijwilliger aktyf by ferskate omroporganisaasjes. Hy is begûn by de Friese Ziekenomroep en hat dêrnei wurksum west by de Leeuwarder Omroep Mercurius. Ek by Omroep LEO hat hy fan grutte wearde west: hy hat holpen mei it bouwen fan studio's en de fierdere ynnovaasjes.

- Elsiena Berendina Warning-Liemburg (70) út Ljouwert

Frou Warning is lykas har man Willem al 40 jier aktyf by de radio. Sy is presintator en begûn by de Friese Ziekenomroep. By Omroep Mercurius en Omroep LEO presintearret frou Warning-Liemburg meastentiids fersykplateprogramma's mei kristlike eftergrûn. Ek is sy frijwillichster by de Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden.

- Jacob Klaas Sikkema (69) út Jirnsum

Hear Sikkema is frijwilliger by it pleatslik belang Jirnsum. Hy is as fideograaf belutsen by ferskate doarpsaktiviteiten. Ek hat hy in grut diel fan de skiednis fan de ôfrûne tsientallen jierren fêstlein. Ek is hy belutsen by ferskate ferieningen yn it doarp, lykas de fuotbalferiening. Ek is hy mei-oprjochter fan Stichting ALS Friesland.

- Joost Sjoerd Zoethout (70) út Stiens

Zoethout is jierrenlang frijwilliger west by de Protestantse Gemeente Stiens wêr't hy ferskate funksjes wêrûnder dy fan foarsitter beklaaide. Ek wie hy mei ferantwurdlik foar de restauraasje fan de tsjerketoer troch in jildsammelingsaksje op tou te setten. Zoethout wie by ferskate stichtingen belutsen, lykas Stichting Stadsherstel Hindeloopen.

- Margaretha Pater-Smit (89) út Ljouwert

Frou Pater-Smit is rom 42 jier aktyf as frijwillichster by de buert- en boarterstúnferiening Insulinde. Sy begûn as begeliedster fan de pjutterboartersseal en hat ferskate aktiviteiten lykas Sinteklaas organisearre foar de bern. Ek is sy frijwillichster by de fûgelwacht fan Ljouwert.

- Jinke Lyklema-van Weringh (72) út Lekkum

Al sûnt ein jierren '80 fan de foarige iuw is Lyklema-van Weringh aktyf by it tsjerkewurk yn de gemeente Ljouwert. Sy wie lieder fan de sneinsskoalle en dirigint by de kantorij fan de protestantse gemeente Lekkum. Letter wie sy lid fan de liturgykommisje. Ek is sy mantelsoarger west foar har buorlju en hat sy yn de de doarpstún fan Snakkerbuorren de roazen fersoarge.