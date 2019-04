Tennisser Sander Arends nei finale challenger Nanchang

De Ljouwerter tennisser Sander Arends stiet mei syn dûbeldmaat Tristan-Samuel Weissborn yn de finale fan it challengertoernoai yn it Sineeske Nanchang. Yn de heale finale wie it twatal yn twa sets mei 6-4 en 6-2 te sterk foar de Nederlânske David Pel en Hans Podlipik-Castillo.