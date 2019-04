Skûtsjemuseum yn Earnewâld kin útwreidzje fanwegen priis

It museum krijt as priis 2.500 euro. Dêrmei wolle se yn Earnewâld it museum fjouwer meter útwreidzje, sadat de frijwilligers ek wat mear romte krije. Der moat noch wol wat barre, om't it neffens it bestjoer in 'finansjeel yngripend projekt' is.

Teäterstik 'Myn Skip' waard ôfrûne jier yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018 opfierd. Age Veldboom en Cathrienus Herrema namen it inisjatyf en it stik hat úteinlik in soad opsmiten foar it museum.