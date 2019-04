Sybrand Buma tipt as nije boargemaster fan Ljouwert

Der is binnen de fraksje nei oanlieding fan de fragen op heech nivo oerlein, mar in mooglik fertrek fan Buma nei Ljouwert wurdt op it Binnenhof net as in ferrassing sjoen.

As Buma it wurdt, dan folget hy syn heit op. Dy wie ûnder mear boargemaster fan Warkum en Snits. Ek de pake fan de CDA-lieder wie aktyf as boargemaster fan Starum en Wymbritseradiel.

Crone nei Earste Keamer

Sollisitaasjes foar de boargemasterspost moasten foar 11 maart binnen wêze. De posysje komt frij no't boargemaster Ferd Crone fan de PvdA yn de Earste Keamer komt.