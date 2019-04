Diere-ambulânse Seisbierrum siket help

Diere-ambulânse De Waadhoeke yn Seisbierrum siket help foar de reparaasje fan de auto en foar it opsetten fan in itensbank foar bisten. De eigeners fan de ambulânse, dy't sûnt in jier foar harsels begûn binne, krigen dizze wike te meitsjen mei pech doe't de koppeling fan de auto it bejoech.