Funksje-eask fersetsmuseum: blokkearfriezen begripe wolle en museaal presintearje kinne

Yn de faktuere wurdt oanjûn dat it Fries Museum en it Fries Verzetsmuseum harren posysje en kolleksjes yn de mienskip fersterkje wolle. Benammen gearwurking en ferbannen mei organisaasjes lizze op it wurkterrein fan it fersetsmusuem. It binne spearpunten foar it jier 2020. Dan wurdt der yn in tentoanstelling bysûnder omtinken jûn oan de betinking fan 75 jier frijheid nei de Twadde Wrâldoarloch. Yn 2023 sil der in folslein aktualisearre semy-permaninte ynrjochting fan it museum realisearre wêze.