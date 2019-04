Bou multyfunksjoneel sintrum Froubuorren kin trochgean mei gemeentlike jefte

De gemeente It Bilt hie earder al in subsydzje fan 300.000 euro beskikber steld foar de bou fan in nij sintrum. Der wie in oanfraach dien foar 400.000 euro, mar de gemeentlike bydrage foel in ton leger út en dus moasten de bouplannen fersobere wurde.

Boppe-op dy trije ton joech de doetiidske gemeente ek noch in liening. Dêrmei soene de boukosten dutsen wurde kinne. Mar de boukosten binne yn de tuskentiid bot omheechgien en in liening is net mear genôch om de bou te bekostigjen. No't de liening omset is yn in jefte kin de bou fan it nije sintrum yn Froubuorren dit jier wol úteinsette.

Yn it MFC komme aanst alle sosjale, kulturele en sportive aktiviteiten fan it doarp yn ien gebou.