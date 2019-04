Maarten van der Weijden makket alve goede doelen bekend foar syn nije alvestêdetocht

Van der Weijden wol mei syn foundation jild besykje byinoar te krijen foar minder belêstende kankerbehannelingen, mar ek foar bygelyks keppelbêden dêr't pasjinten yn de lêste dagen dierberen tichteby harren hawwe kinne.

De alve doelen binne:

1. Tongkanker better fuortsnije

2. Untwikkeling fan breed ynsetbere CAR-T-selterapy

3. Mei in bloedtest it nut fan gemoterapy nei in termkankeroperaasje bepale

4. Wekkere operaasje by kweadaardige harsentumoaren

5. Bettere ymmunoterapy by akute myeloïde leukemy

6. Sterkere ymmunoterapy troch ko-stimulaasje

7. Optimale dosis radionukliden by útsiedde prostaatkanker

8. Ymplemintaasje fan HIPEC by stadium III aaistôkkanker

9. Optimale behanneling bern mei útsiedde kanker

10. Nije terapyen sykje foar rhabdoïde tumoaren mei help fan nij modelsysteem

11. Keppelbêden by palliative soarch

Mear ynformaasje is te finen www.11stedenzwemtocht.nl/projecten/