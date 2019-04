Waadhoeke hâldt hast trije miljoen euro oer yn earste jier

Om krekt te wêzen wie it positive resultaat 2,9 miljoen euro. By it opstellen fan de begrutting oer foarich jier wiene dy fan de eardere gemeenten byinoar opteld.

Utdagingen

Neffens wethâlder Caroline de Pee is it in moai resultaat, mar lizze der noch in soad útdagingen. "Dit positieve resultaat moet gezien worden in het licht van een startende gemeente. We hebben nu één jaar ervaring met Waadhoeke, zowel organisatorisch als financieel. In het sociaal domein liggen echter nog veel uitdagingen."