Wytoaljeprodusint Suver Nuver is blokkearre en kin iDEAL net mear brûke

Yn it gefal fan Suver Nuver hat de betelpartner dus tongersdeitemoarn de stekker derút lutsen. De wytoaljeprodusint wol net sizze watfoar betelpartner se ha. Gies: "As de betelpartner it idee hat dat de tsjinsten fan har klant yn it grize gebiet sitte, of twivelet oft it wol of net mei neffens de wet, dan meie se de klant yn prinsipe blokkearje of wegerje."

"Het is helaas nog steeds illegaal"

Beintema is net lilk of teloarsteld: "We moeten het sportief opvatten en naar oplossingen zoeken. Wietolie is helaas nog steeds illegaal." Justysje hat ûndersyk dien by Suver Nuver om te sjen oft it yllegaal wêze moat of net. Dat ûndersyk is neffens Beintema fjouwer moanne lyn ôfrûne. Hy wachtet no de útkomst noch ôf. "We hebben nog geen dagvaarding gekregen, dus een eventuele rechtszaak kan nog maanden duren. We pleiten voor duidelijkheid, zodat we weten of we door kunnen gaan of niet."