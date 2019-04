De Knipe is bliid mei opknapwurk oan trochgeande dyk

It opknapwurk oan Het Meer en de Meijerweg yn De Knipe sil noch oant en mei healwei juny duorje, mar der is yntusken al protte dien. Yn it sintrum fan it doarp is it wurk al klear en it sjocht it der hiel oars út. Wolter Diever fan Doarpsbelang De Knipe is bliid mei de feroaringen: "De plannen binne alve jier âld, mar it is no hartstikke moai."