Grut tal mûzen soarget foar ûngewoan grut tal seldsume fjildûlen yn greiden

Der binne al mear as tsien briedgefallen fan de fjildûle fûn yn Fryslân en dat kinne noch folle mear wurde. Dizze tige seldsume soart briedt oars eins noait op it Fryske fêste lân, omdat de hjoeddeistige greiden dêr net geskikt foar binne. Mar der liket no wat bysûnders te barren. En dat komt trochdat der yn in oantal hoeken fan Fryslân wer in hiel soad mûzen yn it fjild sitte.

It docht Romke Kleefstra fan Sovon Vogelonderzoek tinken oan de grutte mûzepleach fan 2014. It binne ek deselde plakken dêr't dy pleach doedestiids úteinsette. Yn dat jier binne der fyftich briedpearen fjildûlen teld. Dat kin no wer sa komme.

De fjildûle is in bot beskerme soart. No't sy wer yn it boerenlân sitte, wurde boeren oproppen rekken te hâlden mei dizze mûzefretters. Der binne ek fergoedingen foar beskikber.