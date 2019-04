Follybalsters Snits gjin kampioen, wol grutsk

Nei de earste teloarstelling wienen de Fryske froulju dochs ek foaral grutsk op in ferrassend sterk seizoen mei in nije trainer en in soad nije spilers. Trainer en spilers sjogge noch ien kear werom op in bysûnder seizoen. Foar VC Snits-libero Janieke Popma is it (foarearst) ek har ôfskied as topfollybalster.

De finale om it kampioenskip fan Nederlân wie foar Hester Jasper nei alle gedachten it ôfskiedsduel yn de klupkleuren fan VC Snits. It 17-jierrige talint is ambisjeus en stiet iepen foar in bûtenlânsk aventoer. Bûnscoach Jamie Morrison hat Jasper taheakke oan de foarriedige seleksje fan Oranje en wie ûnder de yndruk fan Jasper yn de finale. Jasper hat noch gjin nije klup, mar Paul Oosterhof rekkenet derop dat hy it takom seizoen sûnder it jonge Snitser talint dwaan moat by VC Snits.