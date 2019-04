Cambuur tsjin direkte konkurrint MVV, Robertha ferfangt Hendriks

Cambuur hat wol in spitseprobleem. Fêste spits Sam Hendriks rekke swier blessearre yn de wedstriid fan ôfrûne moandei tsjin FC Den Bosch en kluptopscoarer Kevin van Kippersluis is skorst. Nigel Robertha wurdt tsjin MVV de spits; Issa Kallon is de ferfanger fan Van Kippersluis. Foar Robertha betsjut in basisplak tsjin MVV meidwaan op it stuit dat it der echt ta docht. De spits baalt derfan dat Hendriks swier blessearre is, mar wol syn kâns wol pakke.

Robertha hat noch in kontrakt foar in jier by Cambuur, mar de klup hat him in oanbod dien om langer te bliuwen. Robertha wol langer by Cambuur bliuwe. "Mijn zaakwaarnemer en ik zijn er wel uit. We gaan erover praten met Cambuur", sa sei hy tongersdei nei de training.