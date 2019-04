Grutte belangstelling foar nij autismesintrum yn Dokkum

Der is in soad belangstelling foar it nije autisme-ekspertizesintrum yn Dokkum. Oprjochtster Sebiha Unal brûkt 'positive mind'-psychology. Nei de iepening yn maart is der al in wachtlist en der binne fjirtich dielnimmers. Dy binne entûsjast oer de helpferliening fan in positive psychology út. Dêrby is de persoan sels it middelpunt.