Dokumintêre oer azc-direkteur Groeneveld yn Vaatstra-tiid: "It is in ûnferteld ferhaal"

Hoe is de dokumintêre 'Moard en lulkoek yn 'e Wâlden' ta stân kaam?

"Ik koe Nettie Groeneveld as mindfulness-learares, mar wist net dat sy direkteur fan azc De Poelpleats west hie. Doe't ik dêr yn 2017 efter kaam, haw ik har frege om ris oer dy skiednis te praten. Om twa redenen. De earste reden: om't ik gewoanwei benijd wie hoe't dat alles foar har west hat. En de twadde reden: om't ik ûndersykje woe oft hjir in dokumintêre yn siet. Nettie wie ferrast. Se wie oan de iene kant bliid mei omtinken foar it ferhaal, mar oan de oare kant hie se in soad twivels oft it wol wiisheid wie om hjir in film oer te meitsjen. Soe dat op 'e nij fjoer jaan oan de sentiminten fan doe?

Koart nei't se besletten hie om dochs troch te setten, waard se slim siik. Nettie soe noch mar koart te libjen hawwe. We wiene dus te let. Se hie wol wat oars oan 'e holle. Nettie wie tige bewust dwaande mei har libbensein, mar doe die dochs bliken dat har histoarje as direkteur yn de tiid fan de moard op Marianne Vaatstra fielde as in losse tried yn har libben. Ik haw doe myn kamera pakt en haw har in dei filme en ynterviewd. Dan hiene wy dat yn alle gefallen mar dien. Ek krige ik Nettie har komplete argyf mei knipsels, lochboeken, in manuskript en har korrespondinsje mei de tekst: "Doe er maar mee wat jij denkt dat goed is." Yn oktober 2018 ferstoar Nettie Groeneveld.

No, tweintich jier nei de moard, is it in goed momint foar dizze dokumintêre. Wy hawwe Nettie har argyf as dekôr opboud yn in steancaravan dy't tinken docht oan in wente yn it azc. It 'thús' fan har ferhaal, dêr't se, troch de stim fan Tamara Schoppert, har ferhaal fertelt."