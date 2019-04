Boargemasters wolle help Belestingtsjinst by tsjingean drugskriminaliteit

It doel fan kriminaliteit is fansels dat der gau jild fertsjinne wurdt. Neffens de boargemasters wurket it effektiver om it jild dat kriminelen fertsjinje mei har drugshannel, fuortendaliks wer ôf te pakken. Dêr ferskynt de Belestingtsjinst op it toaniel. Dy soe makliker jild ôfnimme kinne as de plysje en Justysje.

Mar dan moat der wol mankrêft wêze en dy is der no net. De Belestingtsjinst stiet de ôfrûne jierren sterk ûnder druk en is minder ynfloedryk as partner by tsjingean fan kriminaliteit.

Ekstra regionale teams

Dêrom roppe de boargemaster it kabinet op om ekstra regionale teams op te setten foar fiskale hanthavening. Lanlik soe it gean om sa'n hûndert ekstra formaasjepleatsen.