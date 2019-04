De Noorderbrug wol oernaam wurde troch grutte soarchorganisaasje

Soarchynstelling De Noorderbrug sil nei alle gedachten oernaam wurde troch in oare organisaasje. De ynstelling kampte foarich jier mei in miljoenetekoart. De finansjele situaasje soe yntusken stabilisearre wêze. De ynstelling tinkt har takomst it bêste garandearje te kinnen troch op 'e syk te gean nei in soarchorganisaasje dy't De Noorderbrug folslein oernimme kin.