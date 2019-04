Nij sân foar Skiermûntseach fan Rykswettersteat

Bewenners net bliid

It wurk oan it strân sil yn 2020 of 2021 útfierd wurde. Yn april hat der in gearkomste west foar bewenners fan Skier. Dy binne net allegear bliid mei de sânsuppleesje. Guon fine it tefolle in yngreep yn de natuer.

It stik strân hat ek bysûndere natuerwearden. Der is in grien strân mei begroeiïng en seldsume natuer. It nije sân sil by it griene dellein wurde om it net te fersteuren.