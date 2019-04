Pussy Riot yn novimber foar it earst yn Fryslân: op festival Explore the North

Op Explore the North sil Pussy Riot it muzykteäterprojekt Riot Days presintearje. Dat is in miks fan saksofoansolo's en elektroanika, dokumintêrebylden en politike krityk. It is basearre op it boek Riot Days en giet oer it protest en finzenskip fan Maria Alyokhina, ien fan de leden.

Pussy Riot waard oprjochte yn 2011 en wrâldferneamd nei saneamde 'guerrilla'-optredens: optredens op publike plakken waarden filme en nei bûten brocht as fideoklips. Se binne iepenlike tsjinstanners fan de Russyske presidint Vladimir Poetin.

Trije leden fan it kollektyf waarden dizze maand noch oppakt doe't se ûnderweis wiene nei de priisútrikking fan de Golden Mask, in teäterpriis.

Nije wrâlden

Explore the North wurdt dit jier holden op 22, 23 en 24 novimber. It festival leit dit jier de fokus op artysten dy't idealen neistribje en fantasearje oer nije wrâlden. Pussy Riot is it perfekte foarbyld, seit de organisaasje.