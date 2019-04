Kollum: "Theo Hiddema"

Theo Hiddema, hikke en tein yn Fryslân, op in buorkerij by Holwert, út hûs set troch syn âlden, yn Ljouwert telâne kaam en fia in stúdzje yn Grins en as advokaat by Moszkowicz yn Maastricht, sûnt twa jier yn it plús fan de Twadde Keamer neist Thierry Baudet foar Forum voor Democratie.

Mei in kop op healwei sânen ferskynt hy sa no en dan foar de kamera's fan de Haagske sjoernalisten, altyd mei in air fan 'wêr falle jimme my yn fredesnamme mei lestich' - as in boer út Holwert dy't wol wat betters te dwaan hat as him mei boargers dwaande te hâlden. Hielendal hilarysk, en ek echt stúdzjemateriaal foar takommende histoarisy, binne Hiddema's optredens yn talkshows. Fassinearjend om't er docht as oft er troch terroristen ûntfierd is en yn dy stoel telâne kommen is; it is in komplekse mjuks fan kameraskouwens, mediageilens, idelens en dedain. Nearne komt it moaier tegearre as by Hiddema yn in talkshow.