Piet Paulusma wist noch net dat gearwurking mei MAX fan de baan wie

Piet fertelde tongersdeitemoarn op de radio by Omrop Fryslân dat hy fan neat wit. Hy wit dat der ien petear west hat mei syn saakwaarnimmer en Omroep MAX en neffens him soe der in twadde petear komme.

"No lês ik yn de krante dat it mei MAX yn elts gefal neat wurdt, dat wy te fier út elkoar lizze." Piet sil tongersdei fuortendaliks útsykje hoe it krekt sit.