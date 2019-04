Organisaasje Veenhoop Festival soe foarútrinne op beslút gemeente

It soe benammen gean om pontons dy't grutter binne as tolve meter, mei wetterkanonnen oan board en hurde muzyk. "Dat stikje ferantwurdlikens moatte we sels drage. Ik ha it idee dat it in hiele lytse minderheid is, dy't it foar in hiele grutte mearderheid ferballe hat. Mar moatte je dan sa rigoereus wêze en alles ferbiede?"

Offreegje oft dit de bedoeling is

Soepboer syn fraach is oft der genôch oan dien is. Is der noch sjoen nei oare oplossings? "As alles deroan dien is, dan is it hiel skande. Dan moatte de minsken dy't hjir persoanlik ferantwurdlik foar binne, har ôffreegje oft dit de bedoeling is."

Hy twivelet net oan de organisaasje. "Ik leau dat at de organisaasje seit dat se der alles oan dien hat, se der dan ek alles oan dien hat. Safier't ik wit, is it in goedrinnende organisaasje en ik tink dat it in beslissing is dêr't goed oer neitocht is. Mar ik fyn it skande, want it Veenhoop Festival is mear as in gewoan festival en bliuwt hooplik mear as gewoan in festival."