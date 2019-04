VC Snits ferliest ek tredde wedstriid, Sliedrecht Sport Nederlânsk kampioen

De earste set gie mei 25-20 nei de thúsploech. Hester Jasper makke it mei twa punten oant 23-20 noch efkes spannend, mar Sliedrecht liet it net fierder komme. Yn de twadde set pakten de Snitsers de lieding mei trije punten ferskil, 3-6, mar dat duorre net lang. Nei in pear kanonskûgels fan servicebeurten fan de Súd-Hollanners stie it yn in mum fan tiid alwer 20-13. De set einige yn 25-19.

Sa hie Sliedrecht Sport noch mar ien set nedich foar de titel. VC Snits kaam yn de tredde set flot njoggen punten achter, mar knokte knap werom oant 22-20 troch wer in pear prachtige smashes fan Hester Jasper. Mar doe wie it oer en út. Sliedecht Sport pakte mei 25-20 de tredde en beslissende set en wurdt sa foar de fiifde kear yn de kluphistoarje Nederlânsk kampioen.