Michelle de Jong stapt oer nei team Reggeborgh mei coach Gerard van Velde

Ek Jutta Leerdam makket de oerstap nei Reggeborgh. It team bestiet foaral út sprinters as Kai Verbij, Dai Dai Ntab en Ronald en Michel Mulder. Michelle de Jong is it jongere suske fan Antoinette de Jong, dy't foar Jumbo Visma riidt. It wurdt foar De Jong it earste seizoen by de senioaren.