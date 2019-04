LIVE: 'April op stil' mei IepenUP

Ferslaavjend?

Yn de útstjoering stiet iepenUP stil by de foar- en neidielen fan smartphones. De Friese Poort betocht de aksje om mear bewust te wurden fan it smartphonegebrûk

Ek wurdt stilstien by ferslavingen. Is in smartphone ferslaavjend en hoe wurket dat dan presys? En hokfoar effekt hat de smartphone op de mienskip? Kundigen fan Verslavingszorg Noord Nederland en it Rathenau Instituut komme del om hjiroer te praten.