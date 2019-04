Mind-Up ûngerêst fanwege besunigingen gemeente Ljouwert

GGZ-ynstelling Mind-Up is ûngerêst oer de besunigings fan de gemeente Ljouwert op it sosjaal domein. Harren kliïnten binne kwetsber. Se hawwe no fertroude help yn in bekende omjouwing. Yn de plannen foar de takomst is it de bedoeling dat de kliïnten tenei soarch krije yn bygelyks in doarpshûs of wykgebou. Dat is goedkeaper om't dy foarm fan soarch folle goedkeaper is.