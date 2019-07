HEA! "Doe lei alles derneist, yn plak fan yn de hûn"

Teef Happy yn Starum waard in moanne lyn mem fan mar leafst tolve pups. Dat is in hiel hok fol. Baaske Immie Keizer hat it der mar drok mei. Dat der puppys kamen, hie nochal wat fuotten yn 'e ierde. In geskikte mantsjeshûn fine dy't op kommando leverje kin, falt net ta: "It wie in woeste Italiaan, dat hy die it te gau. Doe lei alles derneist, yn plak fan yn de hûn".