Syryske húshâlding fuort út Jorwert, bedrigings jouwe de trochslach

De Syriërs hiene al plannen om fuort te gean, omdat sy ferwachtsje earne oars mear kâns te hawwen op wurk en bettere opliedingen foar de bern. Se kamen yn maaie 2016 mei acht bern yn Jorwert te wenjen.

It doarpshûs fan Jorwert wie ferboud ta wenhûs foar in grutte húshâlding. Dat wie in inisjatyf fanút it doarp sels, omdat de gewoane hierwenningen yn de sosjale hiersektor te lyts binne. De komst fan de grutte húshâlding wie twa jier ferlyn ek yn de lanlike media in grut ferhaal.

It ferhaal fan de ferhuzing is al langer bekend. Omrop Fryslân is al in skoft dwaande om de belutsenen oan it wurd te litten. Oant no ta wol gjinien fan de ynstânsjes kommintaar jaan.