Konservator Hans Groeneweg ferlit nei 30 jier it Fries Museum

Groeneweg is yn de nije tenroanstelling benammen grutsk op in pastel fan Mata Hari. It skilderij is yn 1914 makke troch de Fryske skilder Piet van der Hem. It Fries Museum hat it stik sels oankocht.

"Niemand wist dat dit stuk er was. Door de tentoonstelling van Mata Hari werden twee mensen zodanig getriggerd dat ze hun pastel van Mata Hari naar het museum brachten. Ze stonden verderop met hun camper en namen het schilderij mee. We hebben het laten beoordelen en uiteindelijk gekocht."

Brief fan in fermoarde fersetsstrider

In brief fan in fersetsstrider dy't yn de finzenis siet, is ek te sjen yn de nije útstalling. Foar Groeneweg is dit ek in pronkstikje. De brief is it lêste libbensteken fan de man, dy't yn Dronryp eksekutearre is. De brief is úteinlik by de famylje telâne kaam.

Wat Groeneweg sa moai fynt, is dat de brief it persoanlike ferhaal fertelt fan in man dy't syn famylje net mear sjen koe. Syn lêste gedachten stean op dat briefke. "Met deze objecten kunnen we de laatste verhalen nog vertellen, zodat ze onuitwisbaar zijn."