Junioaren sille keatse om auto’s

Foar de autokeatserij wurdt in spesjale junioarekompetysje opset. De dielnimmers keatse seis trochelkoar-lotterspartijen. De tolve keatsers mei de measte punten spylje op freed 26 july op it Sjûkelân de finale om de FGD Lease Junioarekup.

Inisjatyf fan de PC

De nije kompetysje is in inisjatyf fan de PC, dy't fynt dat it junioarekeatsen in triuwke nedich hat. Yn de praktyk docht bliken dat in protte keatsers nei de jongeskategory ophâlde mei keatsen. Dat is skande, fynt de PC. Dêrom is, yn de mande mei keatsbûn KNKB, dizze nije kompetysje mei spektakulêre prizen betocht. Noch nea yn de skiednis fan it keatsen waard der keatst om auto's.