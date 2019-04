Kosten grienoanpak Camminghabuorren rinne op ta ien miljoen euro

"Er is destijds bijvoorbeeld gewerkt met snelle groeiers, dat zijn bomen die snel groeien, waardoor snel een groene wijk ontstaat. Die bomen geven nu vaak overlast, omdat ze te groot zijn geworden", seit Reitsma. Sa drukke beamwoartels de dyk omheech of hawwe minsken bot lêst fan it skaad fan de beammen.

Ein 2019 is it wurk klear, mar it duorret dan noch wol in pear jier foardat alles wer moai yn de bloei stiet, jout Reitsma oan. "Het kan mij niet snel genoeg groeien, maar met de droogte merk je dat het soms best lastig is. Over het algemeen ben ik al tevreden hoe het er uitziet."