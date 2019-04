Feestboten en pontons niet meer welkom op het Veenhoop Festival

Bezoekers die met een boot willen aanleggen bij het festival, wordt aangeraden de regels te volgen die het festival op de website aangeeft. Wie niet aan de regels voldoet, loopt het risico dat zijn of haar boot weggesleept zal worden.

Eernewoudster feestponton: "Jammer!"

"Het is ontzettend jammer dat de organisatie ermee wil ophouden. Het is uniek voor het festival," zegt Jelmer van het Eernewoudster feestponton. "Het is altijd gezellig om met de boten bezig te zijn, van tevoren al," vertelt hij. Maar niet enkel vooraf beleven ze veel plezier, op het festival zelf zorgt het ponton volgens de ploeg ook voor vermaakt. "Voor overdag is zo'n ponton heel mooi, want dan is er verder nog niet zoveel te doen."

Feestponton Tytsjerk ook niet blij

Ook de ploeg van het ponton uit Tytsjerk is niet blij. "Ik kan er maar één ding over zeggen. Toen wij er als 17-jarigen kwamen, stonden er maar veertig tentjes. Nu het goed gaat, staan er wel 150 of 160 tentjes. Ook het publiek is veel jonger nu. Het is net alsof ze ons nu niet meer nodig hebben", zegt Allert van het Tytsjerkster ponton. "De afgelopen drie jaar zijn er al veel meer regels over geluid en bierflesjes", vertelt hij.