Ljouwert yn 2021 de fytshaadstêd fan Nederlân

Doe't dy notysje fêststeld is, hat de ried ek in moasje oannommen om hurdfytsrûtes te ûntwikkeljen: fytspaden foar langeôfstânsfytsferkear, benammen bedoeld foar e-bikes en speed-pedelecs (elektryske fytsen dy't hiel hurd kinne). Troch sokke rûtes te meitsjen wurdt de fyts hieltyd mear in alternatyf foar de auto.