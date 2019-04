Himpensermarpolder is gemeentlik monumint: "Us eigen Beemster"

Gemeente Ljouwert hie it oer de polder as 'ús eigen Beemster.' Neffens Kees de Boer fan Monumintestifting Boarnsterhim is dat terjochte: "De Himpensermarpolder is lyk sa nijsgjirrich ferkavele as dy drûchmakkerij."

Orizjinele polder

"De Himpensermarpolder is noch hast folslein orizjineel sûnt it jier 1785. Allinnich oan de noardkant is in stik foar de Wâldwei fan de drûchmakkerij ôfsnobbe," fertelt De Boer.

Oarspronklik wie der op dizze lokaasje in mar, mar it gebiet is leechpompt en ta polder makke. "Der binne sletten groeven om it wetter sa goed mooglik fuort te fieren. Ast it gebiet fan boppe ôf besjochst, is it in skitterjend kantich patroan fan fjouwerkanten dy't de ferkaveling oanjouwe."

Monumintestatus foar behâld

Neffens De Boer is it in foardiel dat de polder no in gemeentlik monumint wurdt. "De status jout oan dat it in unyk gebiet is, boppedat is it in garânsje dat de polder sa bliuwt as it no is en it net bedoarn wurdt troch yngrepen."

Monumintestifting Boarnsterhim is yn 2010 úteinsetten mei it soargjen foar acht monuminten, dêr siet de Himpensermarpolder ek by. "Ek de prachtige mûne oan de noardkant tusken Ljouwert en Wergea. Ast mei de rêch tsjin de mûne stiest en de polder oer sjochst dan sjochst, benammen yn de maitiid, hoe bysûnder it is."

De stifting besiket no de polder mear ûnder de oandacht te krijen mei folders en in webside.