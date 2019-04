Stijn Schaars: "Je doet jezelf gewoon tekort"

Trainer Johnny Jansen baalt ek behoarlik fan it lykspul. Mar hoe koe it dochs dat de wedstriid sa einige? De winst like yn earste ynstânsje al binnen te wêzen foar de Feansters. "We maakten een geweldige goal. Uiteindelijk moet je het spel op slot gooien. Uiteindelijk gaat er een hele hoop fout, waardoor we die 2-2 tegen krijgen", fertelt er.

Hearrenfean slagge der dus net yn om it spul op slot te smiten. "Er zijn meerdere momenten die we lieten liggen. Daar mis je net wat precisie, of zeg maar wat het is."

"Meer tempo in de bal"

Jansen tinkt dat syn plan foar de wedstriid wol goed útpakt hat. "Ik had wel in de eerste helft iets meer tempo in de bal gewild. Als je naar de goal kijkt die Michel (Vlap red.) maakte, dat zijn de momenten waar we het van moeten hebben."

Yn de twadde helte like de wedstriid te kanteljen. "Het spel golfde heen en weer en we waren zelf eigenlijk heel slordig aan de bal. Dat zorgt ervoor dat de tegenstander weer in de wedstrijd komt. In die fase waren we gewoon te slordig."