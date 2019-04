Kollum: "Drones"

It moat wol yngreven. It jout hielendal neat dat Brok nei de Paus gie en sei dat we allinne foar God knibbelje. Dat jout neat, want Rutte harket net nei de Paus, want hy is herfoarme.

Ik kin my foarstelle dat der lju binne dy't sizze: "Ach, Grins leit moai tusken ús en Dútslân yn en it liket dêr at de hûzen al besketten binne, dat is in moai oefenterreintsje. Mar de kantinebaas fan de Ljouwerter fleanbasis rydt dan wol de hiele dei tusken Ljouwert en Godlinze hin en wer."