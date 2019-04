Loft kleuret read troch stof út de Sahara

It Saharastof lûkt oer grutte dielen fan Europa. It wurdt meifierd mei in legedrukgebiet dat him fan Afrika út rjochting it noarden ferpleatst.

Salang't it drûch bliuwt, is dit allinnich te merken oan de djipreade kleuren by sinne-opgong en -ûndergong. De loft sil ek oerdeis net folslein blau kleurje.

Woansdei wurdt der rein ferwachte en kinne de stofdieltsjes nei ûnderen ta komme, wêrtroch't der bûten in stoflaachje ûntstean kin op bygelyks auto's.