Boer Kor Mulder: "It komt klear. Jimme sjogge my fan it simmer net yn Fryslân"

Troch de media op te sykjen, krije se hieltyd mear stipe. Der waard in petysje begûn troch Amerikaanske boargers en dy is yntusken al mear as 40.000 kear tekene. De Mulders binne net de iennige famylje dy't mei dit probleem sitte. Neffens Kor Mulder binne der sa'n hûnderttûzen oare immigrantefamyljes dy't foar deselde problemen komme. Ek de politisy yn Amearika pakke de saak no op.

"Ik bin eins hartstikke posityf. Jimme sjogge my fan it simmer net yn Nederlân, tink ik. It nijs is yn it hiele lân as in bom ynslein. We sjogge ús ferhaal oeral. Op telefyzje, yn 'e krante en online. It is net te leauwen wat hjir de ôfrûne wiken bard is."