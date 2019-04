Provinsje Fryslân pakt fiif fytspaden oan

Paden fan asfalt komme hieltyd heger te lizzen wannear't it asfalt ferfongen wurde moat. Beton is duorsumer; it giet folle langer mei as asfalt. It neidiel is dat beton langer úthurdzje moat, foar't der wer fan it fytspaad gebrûk makke wurde kin. De wurksumens sette begjin maaie útein.

Op dizze plakken wurde de fytspaden oanpakt:

Frjentsjer

Hurdegaryp - Tytsjerk

Selmien - Oerterp

Oerterp - Sigerswâld

It Hearrenfean - Rottum

Fan 20 maaie ôf binne de fytspaden by Frjentsjer, Hurdegaryp en Selmien wer tagonklik. De wurksumens by Oerterp en It Hearrenfean binne nei alle gedachten om 1 july hinne klear.

Op de webside fan provinsje Fryslân binne de omliedingskaarten te sjen.