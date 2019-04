400 kânsearme Friezen moatte oan it wurk

Der binne yn Fryslân 40.000 minsken dy't hiel dreech oan in betelle baan komme. Dat giet it om statushâlders, minsken mei in fysike of ferstanlike beheining en minsken sûnder oplieding. It Ryk stelt twa kear 1 miljoen euro beskikber foar aksjes om soksoarte kânsearme minsken oan wurk te helpen.

Mei it aksjeplan dat no opsteld is, ferwachtet wethâlder Douwstra fan de gemeente Ljouwert dat dy 2 miljoen ek echt beskikber komt. Douwstra is bestjoersfoarsitter fan it regionaal wurkbedriuw 'Fryslân Werkt!', dat dit plan útfiere moat. Yn it regionaal wurkbedriuw binne alle Fryske gemeenten fertsjintwurdige en ek it UWV, de fakbûnen en mbû-skoallen.