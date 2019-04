'Titus' wurdt Nederlânsktalige muzykteäterfoarstelling

De haadrol wurdt spile troch de Fryske akteur Theun Plantinga. De froulike haadrol is foar Alexandra Alphenaar út Noard Hollân. Joop Wittermans spilet de duvel. De muzyk wurdt ûnder oaren fersoarge troch de band Wiebe.

It ferhaal oer it libben fan Titus Brandsma is ymposant. Hy is omkommen yn konsintraasjekamp Dachau, nei't er oppakt wie, omdat er him útspruts tsjin it nazisme. Mar dat is net it iennige. Hy hat in soad foar de maatskippij betsjutten en wie syn tiid fier foarút. De foarstelling wurdt spile yn de Bonifatiuskapel yn Dokkum.