Ien puntsje foar kânsryk SC Hearrenfean

Yn it Abe Lenstrastadion stiene tiisdeitejûn SC Hearrenfean en VVV Venlo tsjinoer inoar. De besikers út Venlo stiene foar de ôftraap ien plakje ûnder de Feansters yn it klassemint. Foar beide ploegen stiet der net mear in soad op it spul, mar dat bestjut net dat der net fochten waard. It duel einige yn 2-2.