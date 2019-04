It Amelân hat no ek eigen postsegel

PostNL hat de fjirde postsegel út de searje Mooi Nederland fan PostNL presintearre: It Amelân-postsegel. De postsegel hat in blauwe eftergrûn en dêrop it eilân yn it wyt. Deromhinne stean typyske bylden fan It Amelân: de fjoertoer, de klokketoer fan Nes, in Frysk hynder, it propellermonumint en in Amelander kommandeurshûs út 1675.